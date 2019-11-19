Госдума приняла во втором чтении закон о физлицах – иностранных агентах

Госдума во втором чтении приняла закон о гражданах-иногентах, позволяющий блокировать интернет-ресурсы СМИ, признанного иностранным агентом, в случае нарушения правил распространения информации на основании постановления по делу об административном правонарушении, передает ТАСС.

Как не раз отмечалось, закон принимается во многом в качестве «зеркального ответа» на требования западных стран к «RT America».

Иностранным СМИ, выполняющим функции иностранного агента, после вступления закона в действие может быть признано физическое лицо, которое распространяет материалы, предназначенные для неограниченного круга лиц, и получающее при этом средства из-за границы. В то же время статусом просто иностранного агента могут наделить граждан, которые распространяют или участвуют в создании материалов СМИ, признанного иноагентом, и при этом также получают финансирование из-за рубежа.

Включением или исключением из реестра иностранных СМИ будет заниматься Минюст по согласованию с МИД РФ. Как ранее отмечалось, СМИ-иноагенту в течение месяца должно будет создать российское юридическое лицо, а также уведомить ведомство. При этом СМИ-иноагенты должны будут маркировать свою продукцию, в противном случае её могут запретить.

Ранее Sobesednik.ru писал о комментарии председателя профильного комитета Леонида Левина, который подробно рассказал о содержании закона, отметив, что он будет применяться к «репостам» или к оппозиции. Также он объяснял, что закон будет носить избирательный характер, а признание иноагентами журналисов, которые пишут для СМИ-иноагентов, будет также зависеть от того, что они пишут.