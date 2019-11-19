Атилла Сертель: Мы хотим своими глазами увидеть реальное положение дел в Крыму

В ближайшее время большая представительная делегация из Турции может посетить Крым. В ее составе, как предполагается, будут депутаты парламента республики (Великого Национального собрания), бизнесмены, известные журналисты.

В преддверии этого визита, в результате которого могут наладиться деловые связи полуострова и турецкого бизнеса, наш корреспондент встретился в Анкаре с главой делегации — Атиллой Сертелем, депутатом парламента Турции и вторым человеком в Республиканской народной партии, оппозиционной правительству Эрдогана.

— Не боитесь, что ваш визит на не признанный многими странами (в том числе Турцией) в составе РФ полуостров нанесет вред вашей политической карьере? Западные партнеры Турции могут воспринять его как вызов...

— Я один из тех людей, кто считает: у политиков не должно быть страха. В своей жизни я ни разу ничего не боялся, кроме Аллаха.

Приведу пример из своего прошлого. Когда я возглавлял федерацию журналистов Турции (2009–2015 гг. — ред.), президент ассоциации журналистов Абхазии пригласил нас в Сухуми. Этим обстоятельством была очень недовольна Грузия, и она оказывала большое давление на МИД Турции, пытаясь воспрепятствовать поездке нашей делегации.

Я тогда ответил МИДу Турции, что народы, живущие в Абхазии — черкесы, абхазцы, — родственны туркам. И даже если Турция не признает Абхазию как независимое государство, то многие турки, абхазцы, черкесы, проживающие там, имеют дружествнные и родственные отношения с регионами Турции (особенно с городами Сакарья, Эскишехир и многими другими). Мы отправились в Абхазию и ни разу потом об этом не пожалели.

И сегодня, когда такое приглашение приходит к нам из Крыма, я, конечно обговорил этот вопрос с уполномоченными лицами Республиканской народной партии, поскольку являюсь ее членом, и мы — на добровольной основе — сформируем делегацию и получим разрешение на посещение региона.

Работая в команде, уже на месте определим проблемные аспекты и будем способствовать их решению и улучшению наших отношений. Я не сторонник того, чтобы заранее появлялись предубеждения по вопросам, которых я не изучил на месте. Сначала мы должны все изучить, мы должны увидеть реальное положение дел. Неправильно высказывать какие-то суждения, не видя, что на самом деле происходит в Крыму.

Поэтому я лично принял это приглашение и постараюсь создать делегацию. Надеюсь, что все получится. И, конечно же, потом поделимся в Турции теми наблюдениями, которые мы сделаем там.

— Одним из наиболее важных секторов в Турции является строительная отрасль, которая сегодня переживает серьезный кризис. Однако у Крыма большой потенциал для инвестиций именно в строительство — на сотни миллиардов долларов. Готова ли Турция воспользоваться этой возможностью, несмотря на политические препятствия?

— Думаю, эти препятствия должны быть рано или поздно преодолены. Рынок жилищного строительства в Турции насытился. Как стагнация в строительном секторе, так и рост цен на производство цемента, железа и других материалов приносят немало бед всем турецким строительным компаниям. И если в Крыму есть возможность для сотрудничества по этому вопросу и она в силу каких-либо причин пока не может быть оценена турецкими компаниями, думаю, эти препятствия надо постараться преодолеть.

В любом случае сотрудничество всегда будет темой двусторонних отношений. В связи с этим большая ответственность за ведение работы по преодолению препятствий ложится и на власти Турции, и на власти Крыма. К тому же мы очень близки к Крыму и географически. Как я уже говорил, мы очень близки по языку и религии. Но есть слабость в отношениях. Надеюсь, это будет преодолено. Думаю, это должно быть преодолено. Это в интересах делового мира как Турции, так и Крыма.

— Насколько влиятельны у вас в стране силы, которые хотят предотвратить признание нового статуса Крыма Турцией?

— Турция — страна, имеющая давние отношения с Крымом. Многие граждане Турции в свое время эмигрировали из Крыма в Румынию, а из Румынии в Турцию. Многие из людей, живущих в Турции, говорят на татарском языке. Мы смотрим на этот вопрос во многом с точки зрения родства.

Кроме того, очень важно, чтобы Крым стал регионом, где люди могут говорить не только на русском, но и на своем родном языке, где они могут исповедовать ту веру, которая досталась им от предков.

Отрадно, что отношения России и правящей элиты Турции в последние годы достигли очень хорошго уровня. Наша страна живет по принципу изречения Мустафы Кемаля Ататюрка: «Мир в стране — мир во всем мире». Мы хотим стать страной, которая хорошо ладит с соседями, дружит с ними и поддерживает со всеми торговые отношения. Мы постоянно это повторяем.

Россия — это страна, которая занимала положительную позицию в отношении Мустафы Кемаля Ататюрка (основатель Республиканской народной партии — ред. и современной государственности Турции) и его товарищей по оружию во время нашей войны за независимость (1918–1920 гг. — ред.). И мы хотим, чтобы отношения Турции с Россией всегда были очень хорошими.

Атилла Сертель. Фото: Хаял Муаззин

Хаял Муаззин,

Анкара