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Приговоренный в России к 14 годам колонии норвежец Фруде Берг вернулся на родину

Политика
10:41, 17 ноября 2019

Самолет с осужденным в России за шпионаж и впоследствии помилованным подданным Норвегии Фруде Бергом прилетел в Осло.

Как передает телеканал NRK, в аэропорту норвежца встречали супруга и дочь.

Уточняется, что Берг прилетел из Вильнюса. Его освободили в рамках обмена заключенными между Россией и Литвой.

Ранее литовские власти передали Москве российских граждан Сергея Моисеенко и Николая Филипченко. В 2017 году их приговорили по обвинению в шпионаже в пользу России к 10,5 и 10 годам заключения соответственно. 

Россия, в свою очередь, освободила осужденных в 2016 году граждан Литвы Евгения Матайтиса и Аристидаса Тамошайтиса, а также Фруде Берга.

В апреле Мосгорсуд приговорил норвежца к 14 годам колонии строгого режима за шпионаж. По версии следствия, он собирал информацию о российских атомных подводных лодках.

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