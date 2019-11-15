Коломойский не представляет власти Украины, пояснила пресс-секретарь Зеленского

Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель в своем Twitter заявила, что бизнесмен Игорь Коломойский не может выступать от имени Украины, так как не представляет Правительство страны или команду президента Владимира Зеленского.

«Он не имеет полномочий выступать от имени Украины или офиса президента, и никакие государственные дела с ним не обсуждаются», — пояснила она.

При этом ранее она передавала слова Зеленского о том, что «ПриватБанк», ранее принадлежавший структурам Коломойского, был национализирован и «слухи о том, что [Зеленский] или кто-то из администрации президента собираемся вернуть банк его бывшим владельцам, ложны».

Ранее Sobesednik.ru сообщал о комментарии Коломойского, который он дал зарубежной прессе: по его мнению, отношения России и Украины можно восстановить за деньги, оценив их в 100 миллиардов долларов. Коломойский также заявлял, что Украину не примут ни в НАТО, ни в ЕС и лучший вариант для страны — это восстановление связей с Россией.