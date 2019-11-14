РФ учтет отсутствие ряда депутатов Боливии при назначении Аньес президентом

Замглавы российского МИД Сергей Рябков заявил, что Россия будет воспринимать Жанин Аньес как действующего лидера Боливии.

Напомним, в ночь на среду, 13 ноября, лидер оппозиции в Сенате Боливии Жанин Аньес официально приняла полномочия временного главы боливийского государства после отставки предыдущего президента страны Эво Моралеса.

Как передает ТАСС, в российском МИД, комментируя сложившуюся в Боливии ситуацию, заявили, что учтут отсутствие части депутатов парламента при назначении Аньес на пост и. о. президента, однако все же будут воспринимать ее как текущего боливийского лидера.

«Мы отметили для себя, что в момент утверждения ее в этой должности в парламенте полного кворума не было, поэтому видим здесь определенные моменты, которые, конечно, учитываем. Но понятно, что именно она будет восприниматься в качестве руководителя Боливии на период до решения вопроса о новом президенте через выборы», — сказал замминистра иностранных дел России Сергей Рябков.

Он также добавил, что назначение и. о. президента является внутренним делом Боливии.