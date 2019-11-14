Путин считает, что российской экономике "удалось избежать сползания в рецессию"

Президент РФ Владимир Путин в ходе своего выступления на церемонии закрытия делового форума БРИКС заявил, что рост российской экономики недостаточно быстрый, но стране «удалось избежать сползания в рецессию», пишет РБК со ссылкой на ТАСС.

«В России мы многие годы проводим сбалансированную макроэкономическую политику, ответственно относимся к государственным финансам, поддерживаем стабильность банковского и кредитного рынков. Стремимся содействовать укреплению ключевых секторов экономики. Благодаря этому удалось избежать сползания в рецессию», — приводит слова президента издание.

Путин также отмечает, что в мировой экономике ситуация остается непростой, что он связывает с «недобросовестной конкуренцией», которая связана с «односторонними санкциями» и протекционизмом.

По его словам, скорость роста ВВП на настоящий момент не является достаточной, в связи с чем проводится работа по созданию «максимально комфортных условий для новых капиталовложений».

Накануне стали известны результаты глобального исследования потребительского доверия The Conference Board и Nielsen, согласно которым 79% россиян считают, что страна переживает рецессию.