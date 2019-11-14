В центре внимания
"Маленькая, но своя"? Кто покупает – и кто продвигает на рынок – "микроквартиры"
Мединский вышел в кеш: стереть Олега Соколова из истории РВИО не вышло
Чисто ингушское убийство? Что стоит за расстрелом братьев Эльджаркиевых

Новости дня

14 ноября, четверг

[13:48]"Исламский джихад" договорился с Израилем о перемирии на время демонстраций
[13:32]Adidas считает, что перевернутый флаг РФ на форме сборной замотивирует игроков
[13:32]Фадеев пересмотрел позицию СПЧ по московским митингам и действиям силовиков
[13:06]Кузбасского активиста обвинили в пропаганде нацизма за флешмоб о космосе
[12:47]СК: К крушению Boeing 737 в Казани в 2013-м привела халатность должностных лиц
[12:46]Три четверти россиян не знают симптомов сахарного диабета и возможных осложнений
[12:35]В Москве завершено следствие по делу учителя музыки, избившего 8-летнюю ученицу
[11:45]В ТиНАО пенсионер с ножом пытался напасть на медработника
[11:40]Медики провели операции троим пострадавшим при стрельбе в колледже Благовещенска
[11:39]В Москве застрелили многократного чемпиона мира по тайскому боксу
[11:39]Путин считает, что российской экономике "удалось избежать сползания в рецессию"
[11:31]Минтранс запретит насильникам, убийцам и террористам работать таксистами
[11:04]В Хабаровске завели дело после смерти ученика, потерявшего сознание в школе
[10:26]Два человека погибли и трое пострадали при стрельбе в колледже Благовещенска
[09:53]Переменная облачность, +7 градусов и высокое давление ждут москвичей 14 ноября

13 ноября, среда

[18:12]В Петербурге бездомных кошек стерилизуют и обработают от блох за счет бюджета
[18:12]В Тюменской области возбудили уголовное дело после гибели курсанта от менингита
[17:58]Коломойский заявил, что отношения России и Украины можно восстановить за деньги
[17:40]Брянский прапорщик, избивший срочника из недовольства, получил три года условно
[17:39]Более ста священников призывают папу римского покаяться за идолопоклонство
[17:17]Росгвардия закупит почти 1100 дистанционных дубинок-электрошокеров за 13 млн
[17:16]Гендиректор обанкротившейся МФО "Мани Фанни" стал фигурантом уголовного дела
[16:56]Московским медикам удалось спасти восьмимесячного ребенка, покусанного догом
[16:26]В Челябинске Минэкологии проводит проверки предприятий из-за метеоусловий
[16:25]СК ведет проверку после сообщений об упавшей на колени перед Медведевым женщине
[16:10]В Казани грабитель извинился перед продавщицей, покидая место преступления
[16:05]Хозяину кота с рейса "Аэрофлота" предложили играть с животным на беговой дорожке
[15:59]Любовь Соболь опровергла данные СМИ о её "сочувствии" профессору Соколову
[15:57]В Ростове на 4 года осужден нарколог, боровшийся с деструктивными реабцентрами
[15:56]Экс-бухгалтер "Седьмой студии" назвала себя козлом отпущения
[15:55]В "Лизе Алерт" указали на недостатки нового проекта СК по поиску детей
[15:53]Журналистов будут признавать иноагентами исходя из того, что они пишут
[15:39]Малахову запретили выпускать передачу о "геноциде" в Киселевске и убийстве мэра
[15:09]Росгвардия перенаправила в МВД жалобу девушки на удар в живот в ходе митинга
[14:52]Все руководство ростовского УФСИН задержано по подозрению в разглашении гостайны
[14:37]На Урале силовики просят сироту не говорить о выданной квартире с долгами в СМИ
[14:35]Декларации об амнистии капиталов запретили использовать для административных дел
[14:32]ФСБ считает небезопасным для россиян создание единой базы их цифровых профилей
[14:30]Полиция проверяет обращение об угрозах убийством сыну Рудковской и Плющенко
[14:30]Россиянин пытался вывезти из Казахстана сайгачьи рога на 40 млн рублей


фото: Андрей Струнин / "Собеседник"
Почему поврежденные банкноты нельзя заклеивать скотчем
Фото: depositphotos
Что можно считать моральным вредом и как добиться его компенсации
Фото: depositphotos
Нет времени для любви: кому нужен интимный тайм-менеджмент
Фото: depositphotos
Первая помощь от обветривания кожи в осеннюю и зимнюю непогоду: советы
Фото: агентство «Москва»
Ваши права. Как лечиться в частной клинике по полису ОМС
Фото: depositphotos
Как не сгореть на работе: 10 способов восстановить силы и энергию
Станислав Лем
Сбывшиеся предсказания фантаста Станислава Лема
Фото: Global Look Press
Семь советов по экономии для молодых родителей
Памятник Светланы Хоркиной // фото в статье: Global Look Press
Шесть прижизненных памятников, установленных российским звездам
Фото: Global Look Press
Народная молва: топ-5 тем российских регионов на минувшей неделе

Путин считает, что российской экономике "удалось избежать сползания в рецессию"

Политика
11:39, 14 ноября 2019

Президент РФ Владимир Путин в ходе своего выступления на церемонии закрытия делового форума БРИКС заявил, что рост российской экономики недостаточно быстрый, но стране «удалось избежать сползания в рецессию», пишет РБК со ссылкой на ТАСС

«В России мы многие годы проводим сбалансированную макроэкономическую политику, ответственно относимся к государственным финансам, поддерживаем стабильность банковского и кредитного рынков. Стремимся содействовать укреплению ключевых секторов экономики. Благодаря этому удалось избежать сползания в рецессию», — приводит слова президента издание.

Путин также отмечает, что в мировой экономике ситуация остается непростой, что он связывает с «недобросовестной конкуренцией», которая связана с «односторонними санкциями» и протекционизмом.

По его словам, скорость роста ВВП на настоящий момент не является достаточной, в связи с чем проводится работа по созданию «максимально комфортных условий для новых капиталовложений».

Накануне стали известны результаты глобального исследования потребительского доверия The Conference Board и Nielsen, согласно которым 79% россиян считают, что страна переживает рецессию.

Теги: Путин

Поделитесь статьей:

Нет изображения

Политика

"Исламский джихад" договорился с Израилем о перемирии на время демонстраций

Читать далее >

Нет изображения

Политика

Фадеев пересмотрел позицию СПЧ по московским митингам и действиям силовиков

Читать далее >

Нет изображения

Политика

Путин считает, что российской экономике "удалось избежать сползания в рецессию"

Читать далее >

Политика
История в картинке. Как Слуцкий Марию Бутину пристраивал
"Исламский джихад" договорился с Израилем о перемирии на время демонстраций
Фадеев пересмотрел позицию СПЧ по московским митингам и действиям силовиков
Путин считает, что российской экономике "удалось избежать сползания в рецессию"
Общество
X Московская международная выставка "Искусство куклы"
Кузбасского активиста обвинили в пропаганде нацизма за флешмоб о космосе
В Москве завершено следствие по делу учителя музыки, избившего 8-летнюю ученицу
Переменная облачность, +7 градусов и высокое давление ждут москвичей 14 ноября
Колумнисты
Быков Дмитрий

Быков
Дмитрий

писатель, журналист

Советская – и российская – наука поразительно гибка и обращает внимание не на то, что действительно существует, а на то, что рекомендовано

Баканов Константин

Баканов
Константин

обозреватель

Критерии господдержки трудно сделать объективными, но информация, кто, кому и сколько раздает, должна быть прозрачной

Белковский Станислав

Белковский
Станислав

политолог

Для Петра Порошенко дело пахнет керосином. Не случайно члены его команды начинают эмигрировать и отрекаться от бывшего патрона


Культура и ТВ
"Следствие одной пластинки"
Актеры и авторы сериала "Друзья" могут отснять новую серию к 25-летию ситкома
"Большая китайская энциклопедия" на русском языке: все самое интересное о Китае
Госдума в первом чтении одобрила штрафы для перекупщиков театральных билетов
Шоу-бизнес
От "клэша" до кавера: четыре раунда битвы "Ленинграда" и Noize MC
Полиция проверяет обращение об угрозах убийством сыну Рудковской и Плющенко
Сольный концерт Петра Подгородецкого
Аделина Сотникова защищается от сглаза красной нитью на запястье

Здоровье
Рак мочевого пузыря хотят лечить сибирской язвой
Три четверти россиян не знают симптомов сахарного диабета и возможных осложнений
Добавки с тестостероном увеличивают риск развития тромбов
В Новосибирске запущено производство вакцины от лихорадки Эбола
Туризм
Российские туристы поедут на поезде в Крым в объезд РЖД
Появилась петиция против весовых ограничений для провоза животных в самолете
"Победе" предписано изменить правила провоза ручной клади из-за жалоб пассажиров
СМИ сообщили о возможной отмене запрета на провоз жидкостей в самолетах
Авто
Упакованный внедорожник за 1,5 млн – это стало возможно
Минтранс запретит насильникам, убийцам и террористам работать таксистами
КоАП предлагают дополнить статьей о несезонном использовании шипованных шин
Депутаты хотят разрешить тратить материнский капитал на отечественные авто
Недвижимость
Ваши права. Можно ли по новым правилам узаконить самозахват и прирезки
Минстрой предлагает на деньги граждан оттянуть признание жилья аварийным
Уральский федеральный округ назван регионом с лучшими условиями для ипотеки
Готовые к открытию станции МЦД увеличат стоимость жилья в Подмосковье до 15%
Свежий номер

Экс-сенатор от Москвы купила коттедж на зарплату учителя за 200 лет
Людмила Очеретная (тогда – еще Путина) // фото: Global Look Press
Занять у Путиной. Кто зарабатывает на тонущих в долгах россиянах
Мединскому уже шесть лет не удается управиться с цирковым ведомством. Фото: Global Look Press
Фокусы на арене: как Минкульт жонглирует "Росгосцирком"
Фото в статье: агентство «Москва», соцсети
Львята Якеменко. Чем пахнет антиалкогольное движение "Лев против"
 
"Никто бы о нас не вспомнил". Исповедь рабочего с прииска на Сейбе
Олег Сенцов на кинофестивале в Берлине, сентябрь 2019 года. Фото: Tom Weller / dpa / Global Look Press
Олег Сенцов:
В Украине никогда такого, как Путин, не будет, даже близко
Анатолий Белый // фото: Андрей Струнин
Анатолий Белый:
Мы вечно то в крови, то в рабстве
Юрий Стоянов // фото: Андрей Струнин
Юрий Стоянов:
Давайте я побуду реаниматологом телевидения
Николай Лебедев
Николай Лебедев:
Не понимаю, почему патриотизм стал проклятым понятием
Антон Долин // фото: Александр Щербак / ТАСС
Антон Долин:
Думать, как не провиниться перед росгвардейцами, унизительно


Один из сгоревших домов // стоп-кадр: ГТРК Хакасия / YouTube
Спасатели-поджигатели и спасатели-киллеры: что не так в МЧС?
Иван Горбунов
После ДТП с машиной сенатора жертву обвиняют в вымогательстве
Кадр: GLAV НОВОСТИ Россия сегодня / YouTube
Сын воспитательницы из Ярославля хочет отомстить автору видео
Федор Бондарчук // фото: Андрей Струнин
Кто виноват в том, что "Ленфильм" оказался на грани дефолта?
Лидия Вележева // фото: Global Look Press
Лидия Вележева – о скандале в самолете: Я не дебоширка!

В Приморье открыли приют для спасенных гималайских медведей
Фото: depositphotos
Тайны стальной пары. Непростая судьба "Рабочего и колхозницы"
Леонид Якубович // фото: Руслан Кривобок / РИА «Новости»
"Я не могу не летать". Высший пилотаж Леонида Якубовича
Владимир Крысанов
Герои – рядом с нами! Дом, который построил слепой
Фото: Global Look Press
В Санкт-Петербурге заработал сервис для ленивых домохозяек
^