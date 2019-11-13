Посольство РФ назвало обвинения против Буркова "охотой" на россиян в США

Посольство РФ выразило недовольство действиями США в отношении Алексея Буркова, которому грозит до 80 лет тюрьмы.

Ранее Sobesednik.ru писал, что израильские власти выдали Америке 29-летнего гражданина России Алексея Буркова, которого подозревают в мошенничестве с кредитными картами.

Минюст США позднее уточнил, что украденные, предположительно, Бурковым личные данные владельцев порядка 150 тысяч карт были проданы через сайт россиянина и привели к хищениям с американских кредиток на сумму более чем $20 млн. В связи с этим гражданину России в США грозит до 80 лет лишения свободы.

Как передает «Интерфакс», российское посольство в США в связи с экстрадицией Буркова из Израиля направило Госдепу ноту протеста. В ней отмечается, что данный случай является очередным подтверждением ведущейся со стороны Штатов «охоты» на россиян.

«В связи с экстрадицией российского гражданина А.Ю.Буркова из Израиля в США предприняли решительный демарш по поводу развязанной Вашингтоном "охоты" за нашими гражданами по всему миру. В направленной в госдепартамент ноте потребовали строгого соблюдения американской стороной действующих двусторонних обязательств», — рассказали агентству в пресс-службе дипмиссии.

Там добавили, что российские послы находятся на связи с родственниками Буркова и намереваются в ближайшее время навестить его в следственном изоляторе в штате Вирджиния.