Парламент Боливии не может законно оформить отставку Моралеса из-за бойкота

Сенатор-демократ Жаннин Аньес в ночь на среду, 13 ноября, приняла полномочия временного главы боливийского государства.

Об этом со ссылкой на интернет-портал боливийского издания Tiempos сообщает «Интерфакс». Уточняется, что Аньес, которая занимала пост второго заместителя председателя сената, согласно конституции Боливии, осталась первой в очереди из тех, кто может взять мандат на руководство государством. «Я незамедлительно беру на себя полномочия президента государства», — заявила она с трибуны парламента.

При этом СМИ отмечают, что боливийский законодательный орган не может юридически оформить отставку предыдущего президента страны Эво Моралеса, поскольку его сторонники, составляющие две третьих депутатского корпуса, бойкотируют чрезвычайную сессию парламента.

Кроме того, в настоящее время последователи партии «Движение к социализму» Моралеса устроили массовый протест в центре административной столицы страны Ла-Паса.

Напомним, ранее стало известно, что отрекшийся от президентских полномочий на фоне протестов в Боливии Эво Моралес улетел в Мексику.