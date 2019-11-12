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Кремль счел "нормандский формат" предпочтительнее встречи в Казахстане

Политика
15:16, 12 ноября 2019

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков поблагодарил экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева за предложение устроить встречу лидеров России и Украины на «нейтральной площадке», но предпочел встречу в «нормандском формате», передает «Интерфакс».

«Безусловно, [президент РФ] Путин сам говорил, что он никогда не отказывается от подобных встреч и от этой встречи тоже, но считает, что встреча ради встречи принесет мало пользы, она должна быть хорошо подготовлена. В этой связи в настоящее время мы все концентрируемся на подготовке к процессу "нормандского формата"», — заявил Песков.

Он напомнил, что президент Путин поддерживает идею «реанимации» отношений между Россией и Украиной, отметив необходимость «взаимности» в этом вопросе.

Также Песков выразил надежду на продолжение «выполнения ранее взятых обязательств» после того как Киев осуществил разведение сил в Золотом и Петровском, которое Кремль «приветствует и позитивно оценивает». По его словам, выполнение этих обязательств «станет очень важным элементом в плане подготовки встречи в "нормандском формате"». 

При этом ранее, как писал Sobesednik.ru, глава МИДа Украины Вадим Пристайко, назвал развод войск «последним шагом к тому, чтобы провести нормандский саммит в ноябре».

Теги: Украина, ДНР ЛНР, Песков

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