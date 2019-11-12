Экс-президент Боливии Эво Моралес улетел в Мексику, но обещал вернуться

Подавший в отставку президент Боливии Эво Моралес объявил, что покинул страну и улетел в Мексику.

Напомним, ранее Sobesednik.ru писал, что в интернете появилось видео, на котором заснят разграбленный и разрушенный дом Эво Моралеса, который 10 ноября объявил о своей отставке с поста президента из-за акций протеста. Сообщалось также, что бывший лидер Боливии покинул страну.

Как написал сам Эво Моралес в Twitter, его временным местом проживания станет Мексика. «Сестры и братья, я отправляюсь в Мексику», — рассказал политик.

По словам бывшего президента, ему больно оставлять страну по политическим причинам, поэтому он надеется на свое возвращение в ближайшем будущем. «Скоро я вернусь, еще сильней и заряженный большей энергией», — заключил он.

«Коммерсант» со ссылкой на AP отмечает, что Мексика предоставила Эво Моралесу политическое убежище.