В Пскове отказались назначать помощником депутата местного участника митингов

Комиссия Гордумы в Пскове отказалась регистрировать политического активиста Николая Кузьмина в качестве штатного помощника муниципального депутата Дмитрия Пермякова. Об этом сообщает «МБХ медиа».

Николай Кузьмин является членом местного отделения партии «Яблоко». Ранее он участвовал в акциях протеста против пенсионной реформы и против строительства химического завода «Титан-полимер» рядом с областным центром.

Отмечается, что в комиссию по рассмотрению вопросов, связанных назначением помощников депутатов, входили четыре представителя партии «Единая Россия» и три сотрудника Гордумы.