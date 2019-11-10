Названы имена российских спонсоров британских консерваторов

Межпартийный комитет по разведке и безопасности подготовил доклад о незаконном участии России в британской политике, в котором названы имена россиян, спонсирующих консервативные силы в правительстве Великобритании. Издание The Sunday Times перечисляет их, хотя доклад еще не опубликован.

Так, издание утверждает, что в течение семи лет бывший топ-менеджер ЮКОСа Александр Темерко, являющийся с 2011 года британским подданным, пожертвовал консерваторам порядка 1,2 миллиона фунтов стерлингов. Кроме того, жена бывшего министра финансов Владимира Чернухина Любовь, по данным комитета, только за прошлый год отдала британским политикам около 450 тысяч фунтов.

Также в списке упоминается сын бывшего депутата Госдумы и предпринимателя Александра Лебедева. Евгений Лебедев владеет компанией, которая занимается выпуском газет London Evening Standard и The Independent. Докладчики отмечают, что в апреле 2018 года он звал нынешнего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона на домашние вечеринки в Италии.

Сообщается, что доклад может быть опубликован до выборов 12 декабря.