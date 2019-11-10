Две редакции в Боливии прекратили работу из-за ворвавшихся протестующих

В Боливии противники переизбрания президента Эво Моралеса ворвались в редакции двух государственных редакций Patria Nueva и Bolivia TV. Об этом рассказывает РБК со ссылкой на микроблог Моралеса.

Оппозиционеры заявляют, что такими методами отстаивают демократические принципы, но президент считает, что протестующие пошли по диктаторскому пути и запугивают журналистов. Действия оппозиции осудили и в Министерстве связи страны.

«РИА Новости» передает, что сторонники оппозиции удерживали сотрудников радиостанции Patria Nueva около двух часов, угрожая уничтожить оборудование, если журналисты продолжат работу.

Действующий президент Эво Моралес стал победителем уже на первом туре выборов, но оппозиция отказалась признать выборы. Недавно к протестующим присоединились сотрудники полиции. Эво Моралес уверен, что за протестами стоят правые силы, поддерживаемые на международном уровне.