Разведение войск Киева и ДНР на линии соприкосновения продлится до 12 ноября

Киев и ДНР начали отвод военных сил от линии соприкосновения в районе Петровского, передает ТАСС. Обе стороны запустили сигнальные ракеты, говорящие о начале мероприятия по установлению мира.

«Сегодня киевская сторона и донецкая сторона приступили к синхронному устранению нарушений на участке разведения сил и средств в районе Петровского. Российская делегация, как посредник минского процесса, приветствует это событие», — цитирует агентство Бориса Грызлова, полномочного представитель РФ в контактной группе по урегулированию ситуации на Украине. Также он выразил надежду на то, что со стороны Киева более не произойдет «попыток сорвать выполнение договоренностей».

По словам командующего киевской Операции объединенных сил Богдана Бондаря, операция продлится до полудня 12 ноября, передает ТСН.

За разведением наблюдают представители специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.