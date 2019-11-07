Макрон усомнился в возможности выполнения устава НАТО

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что из-за отсутствия согласования со стороны США своих действий с союзниками НАТО находится в коматозном состоянии, передает РБК со ссылкой на The Economist.

«То, что мы сейчас переживаем, — это смерть мозга НАТО», — считает президент Франции.

Он также выразил обеспокоенность обороноспособностью стран ЕС, призвав «наращивать» её, так как Европа находится «на краю пропасти» и не будет «контролировать свою судьбу», если не станет позиционировать себя в качестве независимой геополитической силы.

По мнению Макрона, военная операция на севере Сирии стала «огромной проблемой для НАТО» и необходимо «прояснить, каковы стратегические цели» союза.

Как считает французский президент, в связи с инцидентом под сомнение ставится 5-я статья устава НАТО: «Если режим [президента Сирии] Башара Асада решит отомстить Турции, будем ли мы вступать в бой? Это настоящий вопрос».

Ранее председатель Объединенного комитета начальников штабов Вооруженных сил США Джозеф Данфорд заявил, что военное превосходство НАТО над Россией утрачено и теперь в блоке работают над новой стратегией.