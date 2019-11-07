Кремль отложил отставки губернаторов из-за усталости системы, считают эксперты

Эксперты фонда «Петербургская политика» объяснили отсрочку в ставшей традиционной серии отставок губернаторов усталостью управленческой системы, которая с 2017 года сменила 48 глав регионов, в то время как в 2006-2016 годах производилось в среднем 10,2 замены в год, передают «Ведомости».

Отмечается, что при такой частой ротации региональных властей общество может потребовать аналогичных замен уже в структуре федеральной власти. Кроме того, такая практика может привести к снижению управленческой дисциплины. Эксперты также полагают, что могут возникать сложности с подбором новых губернаторов из-за серьезных требований к ним, среди которых опыт управления на федеральном уровне, быть в состоянии победить на выборах и не вызывать раздражения у элит.

По другим версиям, губернаторов оставляют для обеспечения подготовки к зиме, либо перенос отставок на начало года или весну связан с эффектом «медового полугодия», полагает политолог Екатерина Курбангалеева. «Врио губернатора надо будет сохранить эффект новизны. Если отставки будут в феврале-марте, то этот эффект еще будет работать в сентябре. Через год после назначения жители уже ждут каких-то конкретных решений и системных изменений, а это не всегда удается продемонстрировать в нынешних условиях», — объясняет она.

Однако президент «Петербургской политики» Михаил Виноградов не исключает и более ранних отставок: «Главное, почему отставки все-таки возможны в ноябре, — это то, что на выборах 2020 г. есть проблемные регионы. Кроме того, заметна активность правоохранителей в отношении команд некоторых губернаторов. Могут возникнуть и кадровые варианты — например, высвободится человек при федеральной перестановке или, наоборот, кого-то из губернаторов нужно будет пристроить на федеральный уровень».