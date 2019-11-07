Дела трех участников протестов 27 июля объединили для отягощения статьи

Адвокат Эльдар Гароз сообщил, что дела трех подсудимых по делу о «массовых беспорядках» на митинге 27 июля объединены, чтобы добавить в обвинение отягчающее обстоятельство, передает «МБХ медиа».

Речь идет о разбирательствах в отношении Максима Мартинцова, Александра Мыльникова и Егора Лесных. Эти подозреваемые были арестованы во время второй волны задержаний по «московскому делу» в октябре.

По мнению следствия, мужчины потянули на себя сотрудника Росгвардии, чем сбили его с ног. Этот инцидент предлагают квалифицировать как преступление, совершенное группой лиц. Защита настаивает, что у обвиняемых не было злого умысла в этой ситуации.

Александр Мыльников сейчас находится под домашним арестом, а двое других фигурантов объединенного дела пребывают в СИЗО. Всех их обвиняют в применении неопасного насилия в отношении представителя власти.