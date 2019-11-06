В Кремле не удивились тому, что большинство россиян ждет решительных перемен

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал данные социологов о стремлении россиян к переменам.

Напомним, ранее «Левада-центр» и Московский центр Карнеги опубликовали результаты совместного исследования, согласно которым 59% жителей России заявили о необходимости решительных перемен в стране. Кроме того, 53% опрошенных также считают обязательным условием этих перемен изменение политической системы.

Как передает РИА «Новости», комментируя результаты исследования социологов, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, заявил, что не удивлен таким цифрам, поскольку «желание перемен всегда присутствует в обществе».

«Другое дело, кто-то хочет скачкообразных перемен, кто-то хочет последовательных перемен, плавных, гармоничных. Сторонники и таких, и таких пристрастий всегда в обществе имеются», — добавил представитель Кремля.