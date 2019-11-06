РСПП поддержал поправки Правительства в закон о значимых интернет-ресурсах

Президент РСПП Александр Шохин направил спикеру Госдумы Вячеславу Володину письмо, в котором говорится, что комиссия РСПП по связи и ИТ готова принять ограничения иностранного владения в значимых интернет-ресурсах на уровне 49% вместо предлагавшихся ранее 20%.

Как ранее писал Sobesednik.ru, законопроект был внесен в Госдуму депутатом от «Единой России» Антоном Горелкиным. Он предлагал ограничить долю участия иностранного капитала до 20%. Вскоре после того, как его поддержали в парламенте, акции компании «Яндекс» обрушились почти на 20%.

Позже инициативу поддержал кабмин, предложив внести корректировку: по мнению министров, будет разуменне установить ограничение не в 20%, а в 50% минус одна акция, причем не в отношении участия капитала, а в отношении голосующих долей. Как отмечает в своем комментарии газете «КоммерсантЪ» аналитик Российской ассоциации электронных коммуникаций Карен Казарян, чаще всего в российских технологических компаниях голосующие акции не торгуются на бирже, а принадлежат ранним инвесторам и основателям.

«На мой взгляд, если речь идет о корпоративном контроле, то было бы эффективнее прописать корпоративные договоры, где разграничить права иностранных акционеров вне зависимости от доли владения, чтобы у них оставался экономический интерес, но голосовать и принимать решения они не могли», — полагает руководитель практики по работе с компаниями сектора технологий, медиа и телекоммуникаций КПМГ в России и СНГ Еркожа Акылбек.

Несмотря на то, что в РСПП, поддержавший поправки, крупные «Яндекс» и другие крупные интернет-компании не входят, собеседник издания в одной из них также отмечает: «Важно, что правительство предлагает контролировать голоса, а не экономическую долю иностранного участия в компании».

Под ограничение, однако, попадают не только они: как отмечается в письме, законопроект допускает настолько широкую трактовку, что может быть распространен на владельцев сайтов и компьютерных программ, работающих в России, в том числе Google, Facebook, AliExpress, Microsoft и Adobe. Однако в HeadHunter считают, что разговор о возможности её попадания под действие закона «преждевременен и спекулятивен».