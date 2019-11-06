Лавров выступил против отзыва аккредитации у "зазывавшей людей на митинги" DW

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров высказался против ограничений, которые ГД хочет наложить на Deutsche Welle.

Напомним, ранее парламентарии обнаружили в материалах немецкой телерадиокомпании Deutsche Welle («Немецкая волна») нарушения «закона о митингах», а также «закона, который регулирует избирательные процессы». К такому выводу депутаты пришли на основании экспертизы двух слов, написанных 27 июля в twitter DW: «Москва, выходи!». Это было расценено как призыв прийти на несогласованную акцию и попытка повлиять на избирательный процесс. В связи с этим у Deutsche Welle пригрозили отнять аккредитацию, разрешающую ей вещать в России.

Как передает «Интерфакс», выступая на концеренции ОБСЕ о свободе СМИ, глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что выступает против «лишения аккредитации любого СМИ».

При этом он добавил, что Deutsche Welle действительно участвовала в подготовке несанкционированных акций и даже сами представители телерадиокомпании уже признали, что это было «не очень корректно в контексте тех событий, которые проходили в то время в Москве».

«Одно дело — их освещать, другое дело — их готовить, а по сути дела, они участвовали в подготовке этих протестных несанкционированных акций, подсказывая людям и даже где-то зазывая людей на них. Наверное, это не функция СМИ, но еще раз повторю, что мы не считаем, что нужно вводить какие-то ограничения», — пояснил Лавров.