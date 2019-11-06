Убийство экс-мэра Киселевска: заказ или ограбление?

В ночь на Хеллоуин, с 31 октября на 1 ноября, к дому бывшего мэра Киселевска Сергея Лаврентьева подъехало несколько машин с вооруженными людьми. Хозяин встретил незваных гостей с оружием в руках. В перестрелке погиб сам, но одного из нападавших застрелил.

В общем-то удивительно, что таких разборок в Киселевске не случалось раньше. Кузбасский городок с населением 88 тысяч жителей давно уже не сходит с новостных лент: там и черный снег выпадал, и жители, задыхаясь от угольной пыли, приняли нестандартное решение – попроситься в Канаду... А недавно подали документы в Международный трибунал в Гааге с просьбой признать то, что с ними творят угольные бароны, геноцидом: тут находится 9 разрезов, ведущих добычу угля открытым способом, и 5 горнообогатительных предприятий, которые часто нарушают экологическое законодательство. Это уже привело к росту онкологических заболеваний и болезней органов дыхания, но жителей не переселяют с опасных территорий: якобы те не попадают в санитарно-защитные зоны предприятий. А продать дома, находящиеся в эпицентре угольного кошмара, можно только за копейки...

Сергей Лаврентьев 15 лет был мэром этого города. И конечно, не мог не быть вовлеченным в ситуацию. Так или иначе, но его особняк – один из самых богатых домов города. И кстати, находится в экологически чистом пригороде – селе Верх-Чумыш...

Одна из версий убийства – разбой. Но в нее местные мало верят. Во-первых, на месте преступления найден пистолет-пулемет «Кедр», а это, по словам экспертов, серьезное оружие – находится на вооружении практически всех силовых структур России, на черном рынке встречается редко. И использование «Кедра» свидетельствует о высоком уровне как киллера, так и заказчика. Во-вторых, убитый нападавший – Марат Гарипов – работал в Агентстве по защите населения и территории Кемеровской области. То есть спасатель. Зачем бы ему участвовать в нападении на бывшего мэра?

Один из нападавших был убит

– Я как раз возвращаюсь из Белово (город в 56 км от Киселевска. – Ред.), где жил Марат, – рассказывает «Собеседнику» журналист «Киселевск ньюс» Наталья Зубкова, которая давно занимается угольными проблемами региона. – По одной из версий, Лаврентьев покрывал черных углекопателей (у нас и такие есть). Возможно, возникли какие-то нелады. А Марат мог быть причастен к этим чернокопателям – у него же было и собственное ЧОП. Не исключено, что он выделял им охрану...

Есть и другие версии. В частности, та, что связана с неожиданным и добровольным уходом Лаврентьева в прошлом году с поста – чуть ли не сразу после нового назначения. Многие связывают этот уход с проверками, которые начала прокуратура по жалобам жителей...

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Материал вышел в издании «Собеседник» №42-2019 под заголовком «Убийство экс-мэра Киселевска: заказ или ограбление?».