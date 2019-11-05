Кузьминов заявил, что политические амбиции окажут Егору Жукову "плохую услугу"

Ректор Высшей школы экономики Ярослав Кузьминов заявил, что «те взрослые, кто начинает раскручивать Егора [Жукова] как "политическую звезду", оказывают плохую услугу ему и его семье», текст обращения опубликован на сайте вуза.

По мнению Кузьминова, Егор Жуков, ранее обвиненный по делу о массовых беспорядках, которое позже было переквалифицировано в дело о призывах к экстремизму, «еще очень молодой человек», амбиции которого «явно превосходят его знания», и он, как считает ректор ВШЭ, «еще несколько раз изменит свои политические взгляды».

«Университет оказывает поддержку Жукову как своему студенту, попавшему в сложную жизненную ситуацию и стремящемуся доказать свою невиновность. Каждый имеет право на справедливый суд и никого нельзя осуждать заранее. Но мы не поддерживаем политическую активность Жукова и тем более не поддерживаем стремление сделать из него символическую фигуру», — продолжает Кузьминов.

Напомним, что Егор Жуков, являющийся студентом Высшей школы экономики, находится под домашним арестом, как сообщалось ранее, по инициативе следствия суд ограничил время на ознакомление с делом его защите до одного дня.

Один из его адвокатов Илья Новиков в эфире радиостанции «Эхо Москвы» прокомментировал, что такая практика в работе суда является необычной, подчеркнув, что «стадия ознакомления предполагает не только чтение материалов, не только просмотр видео и не только посмотреть-понюхать вещдоки, и так далее». Также, как он отметил, на этом этапе у защиты также есть «право дозаявить ходатайство, донаписать жалобы».