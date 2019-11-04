ДНР обвиняет Киев в саботировании указаний Зеленского об отводе сил

Разведение военных сил и средств в районе населенного пункта Петровское в Донбассе вновь не состоялось.

Как пишет «Интерфакс», ополченцы ДНР выпустили сигнальную ракету в знак готовности к отводу сил, однако украинские силовики на сигнал не ответили.

Ранее в штабе Операции объединенных сил Украины назвали провокацией информацию о том, что ополченцы готовы к разведению сил в Петровском, и обвинили лидеров ДНР и ЛНР в отступлении от минских соглашений и договоренностей о прекращении военных действий.

Между тем в ДНР заявили, что командование Операции объединенных сил Украины снова «саботировало указания президента» Владимира Зеленского об отведении военных сил. «Очередная дата разведения будет согласована в Минске. Будем ждать очередного заседания»,— цитирует «РИА Новости» руководителя представительства самопровозглашенной ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслана Якубова.

Напомним, 29 октября e у Золотого начался процесс разведения сил и средств. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что отвод войск у города Петровское начнется 4 ноября, однако 1 ноября министр обороны Украины Андрей Загороднюк заявил, что разведение сил откладывается из-за обстрелов.