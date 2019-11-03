Зоозащитники против губернатора Краснодарского края

Стихийный митинг зоозащитников в поддержку недавно принятого закона об ответственном обращении с животными прошёл сегодня в Краснодаре.

Запрет ранее согласованного администрацией города пикета не остановил любителей природы и просто активных граждан, которых возмущает жестокое обращение с бродячими животными.

Пикет был отменён в последний момент. Администрация заявила, что, якобы, документы по пикету оказались оформлены неправильно, и что место занято кем-то ещё. Но это только внесло сумятицу в происходящее, а решительно настроенных горожан не остановило.

Не помогли и попытки компрометации зоозащитников - организаторов. Как сообщил телеграм-канал "Караульный", неизвестные открыто предлагали деньги за участие в пикете. Сами организаторы, меж тем, официально объявили, что ничего подобного не делали.

В итоге люди всё равно пришли с протестом.

А что его вызвало?

Длительное, безнадёжное отсутствие в городе и крае государственных приютов для бездомных животных, сопровождающееся гостендерами на их отлов и уничтожение.

С 2013 года власти обещают заняться проблемой, но, по свидетельству участников митинга, ничего не двигается и не делается.

Вместо строительства приютов в крае много лет вполне открыто работала фирма "Бася", которая выигрывала тендеры, после чего ловила и уничтожала животных, применяя курареподобный препарат "Адилин-супер", влекущий смерть от удушья.

Большая часть уничтоженных "Басей" животных были домашними, а отлов, зачастую, производился на глазах у детей.

Закон "Об ответственном обращении с животными" был принят Госдумой после восьмилетнего рассмотрения в декабре 2018-го года. Но в Краснодарском крае он не заработал до сих пор. Закон требует для своей реализации принятия 14 подзаконных актов. За год работы оказалось принято всего 7. Этот саботаж местных властей происходит вполне сознательно - ведь в бюджет не закладываются средства на гуманный процесс отлова, стерилизацию и вакцинацию животных, зато отсрочка фактического исполнения закона в крае даёт возможность и дальше пилить бюджетные средства на отлове и убийстве безнадзорных собак и кошек.

С 2013 года в крае ведутся разговоры о строительстве приюта, с 2014 существует постановление губернатора (http://docs.cntd.ru/document/412304567), требующее доставлять отловленных животных в пункт временного содержания (приют) и гуманно с ними обращаться.

Нынешний, 2019-й год заканчивается - а воз и ныне там, считают участники митинга.

По окончании митинга часть его участников попыталась доехать до пресловутой дачи губернатора Кондратьева в станице Динская, про которую ранее рассказывал журналист Глеб Пьяных. Увы, общения власти с народом не получилось совсем. В машину к активистам ворвались несколько людей, представившимися сотрудниками ЧОПа, который охраняет поместье. По рассказу одного из зоозащитников, устными угрозами дело не обошлось - кого-то ударили, у кого-то отобрали телефон...

Сомнительные действия властей, отказавшихся от диалога с оппозицией, не красят руководство края. Да и закон, принятый на федеральном уровне, всё же нужно уже исполнять.