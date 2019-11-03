За 5 лет в результате военных действий в Донбассе погибли 3 330 мирных граждан

Организация объединенных наций опубликовала данные о числе жертв среди мирных жителей за время войны на территории Донбасса, передает «Интерфакс».

По данным международной организации, с 2014 года в военном конфликте погибли 3 330 мирных жителей. 9 тысяч человек были ранены, а 1,3 миллиона стали внутренними переселенцами. 3,5 миллиона человек в общей сложности нуждаются в гуманитарной помощи.

Кроме того, в докладе ООН отмечается, что из-за продолжающегося в течение пяти лет конфликта на территории Донбасса появилась «линия соприкосновения» протяженностью 427 километров, которая перекрывает гражданам доступ к основным услугам.