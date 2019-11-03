Настя Рыбка встретится с Лукашенко и займется политикой в родном городе

Анастасия Вашукевич, более известная в СМИ как Настя Рыбка, заявила о намерении стать муниципальным депутатом в родном городе Бобруйске республики Беларусь. Об этом она говорит в интервью порталу Tut.by.

Девушка отметила, что она имеет педагогическое образование и на вопрос журналиста о том, что бы она изменила в законодательной системе страны, отвечает, что предложила бы внедрить западную модель образования в Беларуси.

«Это правильно — то, что в нашем государстве делается. Просто можно сделать немного иначе. Мне бы хотелось нашу систему образования пихануть — чуть-чуть Запада в нее добавить. Мне кажется, что зашло бы», — цитирует Рыбку издание.

По словам медиа-персоны, через месяц у нее запланирована встреча с президентом Беларуси Александром Лукашенко, на которой она намерена лично поблагодарить его за помощь, оказанную после задержания в Москве в аэропорту Шереметьево.

Также Настя Рыбка сообщила, что в скором времени на белорусском телевидении выйдет ее клип, а в перспективе она планирует записать еще несколько песен.

Настя Рыбка стала известна общественности после скандала с фильмом-расследованием Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального «Яхты, олигархи, девочки: охотница на мужчин разоблачает взяточника». Фильм рассказывает о неформальных делах предпринимателя Олега Дерипаски и члена правительства РФ Сергея Приходько.