Против мэра Киева возбудили дело по требованию Высшего антикоррупционного суда

Национальное антикоррупционное бюро Украины возбудило уголовное дело в отношении мэра Киева Виталия Кличко.

Как сообщает РБК, киевского градоначальника подозревают в злоупотреблении властью. Начать расследование потребовал Высший антикоррупционный суд.

Ранее стало известно, что депутаты киевского горсовета заподозрили Виталия Кличко в хищении средств при реконструкции Шулявского моста. По их мнению, Кличко, а также другие члены городской администрации совместно с должностными лицами предприятия «Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений Киева» могли намеренно завысить размер использованных при проведении работ бюджетных средств.

Депутаты попросили президента Украины Владимира Зеленского уволить Виталия Кличко с поста главы Киевской городской государственной администрации, который он совмещает с должностью мэра.