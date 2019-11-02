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Против мэра Киева возбудили дело по требованию Высшего антикоррупционного суда

Политика
11:23, 02 ноября 2019

Национальное антикоррупционное бюро Украины возбудило уголовное дело в отношении мэра Киева Виталия Кличко.

Как сообщает РБК, киевского градоначальника подозревают в злоупотреблении властью. Начать расследование потребовал Высший антикоррупционный суд. 

Ранее стало известно, что депутаты киевского горсовета заподозрили Виталия Кличко в хищении средств при реконструкции Шулявского моста. По их мнению, Кличко, а также другие члены городской администрации совместно с должностными лицами предприятия «Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений Киева» могли намеренно завысить размер использованных при проведении работ бюджетных средств.

Депутаты попросили президента Украины Владимира Зеленского уволить Виталия Кличко с поста главы Киевской городской государственной администрации, который он совмещает с должностью мэра.

 

Теги: Украина, Коррупция

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