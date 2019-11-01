ФБК сохранил статус иноагента, поскольку "не отказался публично от средств"

Замоскворецкий суд признал законным внесение «Фонда борьбы с коррупцией» в реестр иностранных агентов, сообщает «МБХ медиа».

Ранее ФБК подал иск к Минюсту с требованием признать незаконным внесение организации в список иноагентов. В этот перечень ФБК попал из-за поступления на счет организации 140 тысяч рублей от двух спонсоров от США и Испании.

Отмечается, что Минюст не смог предоставить на суде оригиналы или хотя бы копии документов. Вместо этого представители ведомства располагали лишь описанием неких документов о переводе денег. Эти материалы суд запретил сфотографировать защитникам ФБК, поскольку бумаги Минюста защищаются законом.

Во время заседания сторона Минюста выступала резко против того, чтобы обратиться к Альфа-банку для получения сведений о плательщиках. Известно, что американским донатором ФБК стал гражданин России Юрий Маслихов, проживающий во Флориде. Испанский спонсор Роберто Фабио Монда Карденас не смог объяснить, почему решил перевести деньги фонду.

Не повлияло на решение суда и то, что фонд вернул средства от иностранных граждан обратно жертвователям. Минюст указал на то, что сотрудники ФБК сделали это лишь после включения в реестр: хоть на момент поступления денег от иностранных спонсоров счета фонда и были заблокированы, они могли бы «заявить ходатайство, составить письмо об отказе средств, заявить публично об этом».

«У меня нет иллюзий по поводу суда, но затем действия Минюста будут изучены в уголовном суде. Это какая-то преступная группировка против фонда», — заявил представитель ФБК после вынесения вердикта.