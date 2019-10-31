Путин объяснил ситуацию в здравоохранении проблемами в Конституции

Президент РФ Владимир Путин считает системные проблемы в сфере здравоохранения результатом «разрыва» муниципального и государственного уровней, передает РИА Новости.

«Это системная проблема. И судя по тому, что мы видим на практике, происходит это в том числе и потому, что у нас даже в основном законе, в Конституции», — говорит он.

Об этом он заявил на встрече с представителями общественности Калининградской области, в ходе которой также поднял вопрос об ужесточении наказаний для врачей за диагностические ошибки. Он также подчеркнул, что в последние годы уже дважды поднимался вопрос улучшения ситуации в сфере здравоохранения, на это даже выделялись деньги, но решить проблему так и не удалось.

Также отмечается, что президент призвал выработать нормы, благодаря которым отвественность за утрату наркотических препаратов не будет «напрягать медиков и даст им возможность нормально работать».