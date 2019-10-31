Конгресс США принял резолюцию, запрещающую возврат России в G7 из-за Крыма

Комитет Палаты представителей США по иностранным делам одобрил резолюцию, направленную против участия России в саммитах «большой семерки», сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на пресс-релиз, опубликованный на сайте одного из авторов документа конгрессмена-демократа Албио Сиреса.

В резолюции говорится, что Россию не стоит пускать на встречи формата G7, пока она не станет придерживаться «стандартов демократических обществ» и «не будет уважать территориальную целостность соседей».

О целесообразности приглашения России на саммит ранее высказывался президент США Дональд Трамп, с чем согласился президент Франции Эммануэль Макрон. Тему обсуждали и сами лидеры стран-представительниц G7. Однако в Совете Федерации РФ не одобрили это предложение, заявив, что в этот формат нужно включить также Индию и Китай.