Журналисты назвали номинальным миллиардное состояние племянника Путина

Авторы медиа «Проект» рассказали о том, как президент РФ Владимир Путин помогал в построении карьеры своему двоюродному племяннику Михаилу Шеломову.

Сегодня 51-летний Михаил Шеломов является одним из самых таинственных миллиардеров в России. Его состояние исчисляется 1,25 миллиарда долларов, что соответствует 81-й строчке в рейтинге Forbes.

В банке «Россия», который контролируют друзья президента, Михаил Шеломов является акционером. С момента его создания в 1999 году активы банка выросли в 2015 раз.

По информации «Проекта», помогать своему племяннику Путин начал в 2002 году. Тогда для Шеломова в судоходной компании «Совкомфлот» специально была введена должность «специалист по разным вопросам». Работавший ранее в фотоателье, Михаил Шеломов использовал свои знания для фотографирования судов и танкеров в процессе эксплуатации и строительства. Из «Совкомфлота» Михаил Шеломов ушел в 2017 году.

Сам Шеломов и пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтверждали родство бизнесмена с Путиным, но отрицали, что глава государства как-то помогает своему родственнику.

Журналисты предполагают, что благосостояние племянника Путина номинально. Утверждается, что Шеломов продолжает вести обычный образ жизни. Оба его жилища не похожи на апартаменты миллиардеров. Сам он от комментариев по поводу своей биографии отказался.