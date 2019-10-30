Верховный суд запретил использовать добровольные декларации для возбуждения дел

Президиум Верховного суда постановил запретить использовать для возбуждения уголовных дел сведения, которые заявлены самим декларантом, сообщает «КоммерсантЪ».

Такое решение было вынесено при проведенном по поручению председателя ВС Вячеслава Лебедева рассмотрении вопроса о гарантиях в уголовном судопроизводстве, предусмотренных законом 2015 года «О добровольном декларировании физическими лицами активов и счетов (вкладов) в банках».

По мнению суда, подобные сведения должны признаваться налоговой тайной и доступ к ним имеет только ФНС, если декларант сам не решит использовать их в суде.

«Можно выразить удовлетворение в связи с таким решением [Верховного суда]. Конечно, очень важно, чтобы эти гарантии были четко прописаны в законе, это, наверное, является краеугольным камнем», — комментирует это решение ТАСС пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Решение связывают с делом председателя совета директоров ОАО «Компания "Усть-Луга"» Валерия Израйлита, о котором ранее уже писал Sobesednik.ru. Против бизнесмена ранее завели уголовное дело о хищениях при строительстве порта Усть-Луга в Финском заливе, основанием для этого послужила как раз его декларация об амнистии капиталов.

Ранее зампредседателя ВС Владимир Давыдов отменил решение ВС не рассматривать жалобу по решению суда, признавшему законность изъятия ФСБ спецдекларации в ФНС. Сам Израйлит также подавал встречную просьбу возбудить уголовные дела из-за кражи средств с его арестованного счета.