Медведев призвал улучшать инвестиционный климат всех – от Минэка до силовиков

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил министерствам и ведомствам ускорить экономический рост страны и улучшить инвестиционный климат.

Свои предложения, как повысить доверие бизнеса к государству должны представить Минэкономразвития, Верховный суд, уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов и силовые структуры до 16 декабря, сообщает газета «Ведомости».

Ранее президент РФ Владимир Путин требовал исключить любые формальные возможности давления на бизнес, а после дела Майкла Калви, Титов не раз заявлял о недопустимости криминализации гражданско-правовых отношений. С похожей инициативой выступали и Минфин с Счетной палатой, предлагая декриминализовать некоторые статьи УК, перенеся их в КоАП.

Обсуждаются также и инициативы вице-премьера Дмитрия Козака и Минфина, которые представили РСПП разные законопроекты, направленные на улучшение инвестиционного климата в стране. Кроме этого свои предложения Минэкономразвитию ранее поясняли деловые объединения.

Как отмечает издание, опрос ФСО показывает, что ведение бизнеса в России считают небезопасным 70% из 180 опрошенных специалистов и 85% из 200 подвергавшихся уголовному преследованию.

Это уже не первое подобное выступление Дмитрия Медведева: ранее он пообещал создать предсказуемые условия для бизнеса.