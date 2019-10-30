Кудрин обратил внимание Правительства на снижение доверия населения к власти

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин призвал Правительство РФ отреагировать на ситуацию с низким доверием народа к действиям властей, сообщают «Ведомости».

«Я в своих выступлениях говорю о некоторых рисках, в том числе о снижении доверия населения к власти. Я это констатирую. Похожие рейтинги говорят о том, что сегодня есть снижение доверия населения к власти», — приводит его слова издание.

Таким образом он прокомментировал опрос «Левада-Центра», судя по результатам которого, у граждан растет страх перед произволом властей. Кудрин также посоветовл кабмину подумать о «специальных программах и мерах».

Накануне, как сообщал «КоммерсантЪ», результаты опроса прокомментировал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «Безусловно, есть какие-то резонансные случаи, которые, конечно, накладывают эмоциональный отпечаток, но здесь, конечно, нужен более глубокий анализ с более глубокой дифференциацией. С тем, чтобы действительно понять причины и действительно общее отношение», — заявил он.