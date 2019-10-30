Госдолг Украины увеличился за сентябрь до почти $83 млрд

Минфин Украины сообщил о росте за сентябрь госдолга и гарантированного долга страны на 1,02 миллиарда в долларовом эквиваленте при его уменьшении на 69,44 миллиарда гривен. На конец месяца он составил 82,95 миллиарда долларов.

Их этой суммы внешний долг составляет 58,06%, или 48,16 млрд долларов, а внутренний, соответственно, — 34,79 миллиарда долларов, передает РБК.

Накануне на открытии инвестиционного форума в Мариуполе президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина должна «выйти из такой, знаете, неприятной парадигмы просителей помощи», призвав воплощать инвестиционные проекты на равных с зарубежными партнерами. Параллельно с форумом власти ДНР также провели свой форум в 113 км от Мариуполя, куда, как они уверяют, приехали делегаты из 17 стран.

При этом, как сообщалось, накануне было начато разведение войск возле поселка Золотое. Это произошло после того, как Владимир Зеленский лично приехал туда и попросил националистов из добровольческих батальонов, дислоцированных там, соблюдать закон. Вторым участком в котором предстоит разведение сил остается Петровское Донецкой области.