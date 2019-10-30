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Бутина заявила, что в США ее судили по "абсолютно сексистскому признаку"

Политика
08:48, 30 октября 2019

Вернувшаяся в РФ из заключения в США Мария Бутина рассказала, что теперь намерена защищать права несправедливо осужденных.

Напомним, на родину россиянка, которая провела 18 месяцев в заключении в США, вернулась в минувшую субботу, 26 октября.

После прилета в родной Барнаул Мария Бутина дала интервью газете «Известия», в котором рассказала, что теперь намерена заниматься правозащитной деятельностью, в частности, отстаивать законные интересы заключенных, в том числе иностранцев.

«На будущее я могу сказать, что вряд ли я просто буду заниматься тихой деятельностью. Правозащитная деятельность останется основным моим приоритетом. Это не та известность, которую бы я хотела в своей жизни, но получилось так, как получилось. Я считаю, что это явный знак того, что мне нужно бороться за права тех, кто сегодня находится в местах лишения свободы, к которым относятся не так, как положено», — рассказала Бутина, уточнив, что это касается, в частности, американок, которые просили ее рассказать всему миру о «кошмаре», который происходит в американских тюрьмах.

Кроме того, комментируя причины своего преследования в США, она заявила, что ее дело было основано на сексизме и процветающей «в полный рост» русофобии: «Меня очень возмущает, что в стране, которая позиционирует себя крепостью в борьбе за права человека, меня судили абсолютно по сексистскому признаку. За то, что я женщина, прежде всего, за то, что я русская, и за то, что я не отреклась от собственного гражданства и всегда говорила им: я уважаю Америку, но люблю Россию. Вот за это я заплатила».

Бутина также порекомендовала россиянам соблюдать осторожность, совершая поездки на Запад, а тем соотечественникам, кто уже находится в американских тюрьмах, она посоветовала не сдаваться.

 

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