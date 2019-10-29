Военные США сообщили, что останки лидера ИГ аль-Багдади захоронили в море

Уничтоженного в ходе спецоперации США в Сирии главаря боевиков Абу Бакра аль-Багдади захоронили так же, как и бен Ладена.

Напомним, Пентагон отчитался о ликвидации лидера ИГИЛ Абу Бакра аль-Багдади во время военной операции в сирийской провинции Идлиб в воскресенье, 27 октября.

Позднее советник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен заявил, что Соединенные Штаты намерены поступить с телом аль-Багдади так же, как поступили в 2011 году с останками лидера запрещенной в России террористической группировки «Аль-Каида» Осамы бен Ладена, — то есть похоронить в море.

Как стало известно телеканалу CNN от двоих американских военных, к настоящему моменту процедура захоронения тела аль-Багдади уже завершена. Как и предполагалось, это произошло в море.

Ранее президент США Дональд Трамп опубликовал в своем Twitter фотографию бельгийской овчарки, получившей ранение при захвате лидера ИГ в Сирии. «Мы рассекретили фото замечательной собаки (ее имя продолжает оставаться секретом), которая выполнила просто великолепную работу при захвате и уничтожении лидера ИГ Абу Бакра аль-Багдади!» — написал американский лидер.

[ИГ, также ИГИЛ, «Исламское государство» — деятельность организации признана экстремистской, запрещена на территории РФ решением суда.]