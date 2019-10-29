У Золотого в Донбассе начался развод украинских войск и сил ЛНР

Украинские военные и бойцы ЛНР начали развод сил и вооружений на линии соприкосновения возле поселка Золотое в Донбассе.

Об этом со ссылкой на представителя самопровозглашенной республики в политической подгруппе Родиона Мирошника сообщает «РИА Новости».

«Пошел отсчет трех суток, отведенных на разведение сил и средств по условиям рамочного соглашения», – написал Мирошник в своем Telegram-канале. По его словам, в 13:03 ВСУ в знак готовности запустили белую ракету, через минуту была выпущена ответная ракета со стороны ЛНР.

Сообщается, что ополченцы и силовики запустили также зеленые сигнальные ракеты, подтверждающие начало отвода войск.

ЛНР ранее обвинила Киев в размещении военной техники в Золотом вместо ее отвода. Как сообщил «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Народной милиции ЛНР, Вооруженные силы Украины разместили две бронемашины и бронетранспортер, а также оборудуют позиции в Золотом. Пресс-центр штаба украинской Операции объединенных сил, в свою очередь, заявил, что по позициям Киева 16 раз за прошедшие сутки открывался огонь.

Тем не менее новость о разводе войск подтвердили в ЛНР. «Несмотря на то, что информацию о готовности украинской стороны выполнять разведение мы получили менее, чем за два часа до начала разведения, мы были готовы к выполнению этих мероприятий еще с 7 октября, даты, согласованной в контактной группе на заседании 1 октября. И мы воспользовались первой же возможностью, когда украинская сторона сообщила о готовности», – цитирует ТАСС главу МИД Луганской народной республики Владислава Дейнего.

Первым о начале отвода первым объявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко. По его словам, последние обстрелы в районе Золотого состоялись более десяти дней назад. По мнению главы украинского МИД, разведение сил у Петровского возможно через семь-десять дней.

Министр напомнил, что развод войск у обоих населенных пунктов является условием для проведения саммита в так называемом «нормандском формате», который, как надеется Пристайко, состоится в ноябре.

Ранее Sobesednik.ru писал о том, что президент Украины Владимир Зеленский посетил район разведения сил у Золотого в Луганской области, где встретился с националистами и указал на необходимость сложить оружие. Кроме того, он назначил нового губернатора Луганской области.