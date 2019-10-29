Эксперты фиксируют запрос на "возвращение" Путина во внутреннюю политику

«Фонд общественного мнения» (ФОМ) в ходе масштабного исследования «Георейтинг», которое он проводит для администрации президента, выяснил, что отношение россиян к действиям президента РФ Владимира Путина улучшилось по всем направлениям политики, при этом экономическую политику президента все равно скорее не одобряют, сообщает «КоммерсантЪ».

Однако по этому показателю также отмечается небольшой рост. Если в марте негативно относились к экономической политике Путина 48% россиян, то в октябре лишь 45,2%, при этом позитивное отношение выросло с 39% до 40,9% соответственно.

Действиями президента в социальной политике в марте были недовольны 47,7%, а 43,2% довольны, однако к октябрю позитивное отношение достигло 45,8%, обогнав негативное, составившее всего 45%. При этом, как отмечает ведущий аналитик ФОМ Григорий Кертман, погрешность измерений в исследовании равняется 1%.

Уверенное же доверие граждане демонстрируют обеспечению порядка и стабильности в стране: тут большинство населения — 56% в марте и 57,5% в октябре — поддерживают политику президента Путина. Не поддержали его в марте 33,5%, соответствующий показатель в октябре издание не называет. Отметим, что рейтинг носит закрытый характер и его данные доступны лишь сотрудникам администрации президента.

Кертман также полагает, что рост доверия связан с оценкой социального самочувствия: если в марте 52,2% россиян не были удовлетворены ситуацией в регионе проживания, то в октябре эта цифра уменьшилась до 47,7%, при этом лишь треть граждан фиксируют улучшение ситуации.

Как отмечает президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов, в стране существует запрос на «возвращение» президента во внутреннюю повестку, так как, по мнению части граждан, сейчас он избыточно сконцентрирован на внешней политике.