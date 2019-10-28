Политик Дмитрий Гудков подал иск в ЕСПЧ на закон о неуважении к власти

Лидер «Партии перемен» Дмитрий Гудков подал жалобу в Европейский суд по правам человека на закон о неуважении к власти.



Как пишет «Новая газета» со ссылкой на телеграм-канал политика, речь идет о законе, запрещающем оскорблять власть в интернете, который был разработан сенаторами Андреем Клишасом и Людмилой Боковой и вступил в силу 29 марта. В соответствии с ним размещение информации, выражающей неуважение к обществу, официальным государственным символам России, а также самому государству и органам власти гражданам грозит штраф от 30 до 100 тысяч рублей, а в случае повторного нарушения – от 100 до 200 тысяч рублей либо арест.

По мнению Дмитрия Гудкова, закон противоречит российскому и международному законодательству, допускает применение мер принуждения, устанавливает серьезное наказание за его нарушение и не позволяет россиянам реализовать свое право на свободу слова.

Оппозиционер обращался в Верховный суд с просьбой признать закон недействующим, однако его заявление отклонили. В своем иске политик указывает на то, что ему могли отказать из-за его оппозиционной активности.

Ранее 28 октября Sobesednik.ru писал о том, что в Екатеринбурге возбуждено административное дело в отношении политолога Федора Крашенинникова. Причиной стал комментарий, который он оставил в своем телеграм-канале под снимком протокола о повторном аресте начальника штаба Навального Леонида Волкова в июне 2019 года.

На прошлой неделе в Кемеровской области дело за неуважении к власти было возбуждено против сироты, который порвал Конституцию РФ из-за того, что несколько лет не может получить полагающееся ему по закону жилье.

В июне житель Новгородской области Юрий Картыжев, который стал первым гражданином России, оштрафованным за неуважение к власти, также обратился в ЕСПЧ.