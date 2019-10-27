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В Каталонии радикальные сторонники независимости забросали полицейских камнями

Политика
13:57, 27 октября 2019

Массовые акции протеста в Каталонии переросли в столкновения с полицией, сообщает Guardian.

На мирную демонстрацию сторонников независимости автономного сообщества от Испании вышло 350 тысяч человек. Столкновения со стражами порядка произошли позже, когда около десяти тысяч радикально настроенных демонстрантов из Комитета по обороне Республики атаковали штаб-квартиру полиции.

Протестующие бросали в силовиков бутылки, камни и другие предметы. Полиция разгоняла нападавших с помощью дубинок.

Акции протеста продолжаются в Каталонии с 14 октября, когда суд приговорил политиков, организовавших референдум о независимости, к реальным срокам. За время протестов пострадали 289 полицейских и 367 гражданских лиц.

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