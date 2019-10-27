Белый дом анонсировал выступление Трампа после сообщений о ликвидации лидера ИГ

Американский президент Дональд Трамп отреагировал твитом на информацию о ликвидации лидера ИГИЛ в Сирии, отметив, что «случилось что-то важное». В самом Белом доме анонсировали выступление лидера страны по данному поводу.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на свои источники сообщало об уничтожении армией США лидера ИГИЛ Абу Бакра аль-Багдади. Корреспонденты Newsweek со ссылкой на источник в Пентагоне отмечают, что окончательного заключения по проверке этой информации пока нет. Спецоперация, в которой мог быть уничтожен Абу Бакра аль-Багдади проходила в сирийской провинции Идлиб в Сирии, которая все еще остается под контролем боевиков ИГ.

За последние несколько лет о смерти лидера террористической организации сообщалось неоднократно.

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров прокомментировал информацию о возможном убийстве ИГ как незначительную, передает «Коммерсантъ». По его словам, террористическая группировка Бен Ладена продолжает существовать и после смерти руководителя. А спецоперацию США Кадыров описал цитатой из «Тараса Бульбы»: «Я тебя породил, я тебя и убью».

[ИГ, также ИГИЛ, «Исламское государство» — деятельность организации признана экстремистской, запрещена на территории РФ решением суда.]