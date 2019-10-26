Минобороны обвинило Вашингтон в содействии контрабанде нефти из Сирии

Россия получила подтверждение того, что США отслеживали и продолжают контролировать добычу нефти на территории Сирии.

Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков, предает «Интерфакс».

Российское военное ведомство опубликовало снимки космической разведки, на которых изображены автоцистерны с нефтью, покидающие территорию Сирии в сопровождении американских Сил специальных операций, а также частных военных компаний США. Также Минобороны представило карту нефтяных месторождений и снимки космической разведки, сделанные в сентябре 2019 года.

Ранее президент Сирии Башар Асад назвал президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана расхитителем из-за военных действий его армии на северо-востоке Сирии.