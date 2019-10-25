Самолет ВКС РФ совершил согласованный инспекционный полет над США

Самолет Военно-космических сил (ВКС) России Ту-154М ЛК-1 провел более чем семичасовой наблюдательный полет по согласованному заранее маршруту над закрытыми районами штатов Юта, Невада и Калифорния в США, сообщает «Интерфакс».

Он прошел с аэродрома Грейт-Фолс (штат Монтана) с дозаправкой на авиабазе Трэвис (штат Калифорния). На борту самолета находились также американские представители, следившие за соблюдением условий положений, на основании которых полет был совершен.

Полет прошел в рамках международного договора по открытому небу, подписанному 24 марта 1992 года в Хельсинки представителями 23 государств-членов ОБСЕ с целью контроля военной деятельности. РФ ратифицировала это соглашение 26 мая 2001 года. По договору страны-участницы могут совершать облеты территорий друг друга.

23 февраля 2019 года состоялся первый после ноября 2017 года полет в рамках сотрудничества США и России, когда над территорией РФ пролетел военный самолет Boeing OC-135B. Пресс-секретарь Пентагона Джейми Дэвис тогда заявил, что этот перерыв объясняется напряженностью, возникшей в американо-российских отношениях. С конца марта российские самолеты также совершают облеты над территорией США.