Медведев призвал прекратить самовыдвижения кандидатов от "Единой России"

Премьер-министр РФ, а также председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев на прошедшей накануне встрече с губернаторами, которые намерены возглавить региональные отделения партии, призвал прекратить практику выступления на выборах представителей «Единой России» в качестве самовыдвиженцев.

Он полагает, что «сторонники партии начинают сомневаться и могут не проголосовать вообще. А те, кто не собирался голосовать за "Единую Россию", все равно за него [самовыдвиженца] не проголосуют».

Медведев отметил, что лучшие результаты правящая партия на региональных выборах – 2019 показала там, где кандидаты шли он неё, а не самостоятельно, сообщает РБК.

На встрече присутствовали 13 губернаторов, которые, как отметил Медведев, сами высказали инициативу возглавить региональные отделения партии. Однако газета «КоммерсантЪ» отмечает, что по имеющейся у нее информации, в этом решении участвовало и федеральное руководство «Единой России» и внутриполитический блок администрации президента. Один из источников издания назвал это «тактическим ходом». Также приводится информация, что не все губернаторы, выразившие такое желание, получили одобрение на это.

«В большинстве регионов нет харизматичных политиков с мощным публичным ресурсом и есть проблема позиционирования партийных организаций», — говорит руководитель «Политической экспертной группы» Константин Калачев, полагающий, что это добавит очков партии на предстоящих выборах.

«Это попытка в условиях проблем с рейтингом партии проэксплуатировать личный рейтинг губернаторов», — считает политолог Александр Кынев. При этом политолог Евгений Минченко отмечает, что решение обусловлено ставкой на административный ресурс на региональном уровне.

Ранее сообщалось, что после обсуждения на федеральном уровне перспектив партии на предстоящих выборах было принято решение искать новых популярных кандидатов в депутаты.