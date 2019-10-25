Марию Бутину направили в иммиграционный центр для депортации в Россию

Осужденную в США россиянку Марию Бутину освободили из американской тюрьмы и перевели в иммиграционный центр во Флориде.

Напомним, о том, что Бутина, осужденная в Штатах за работу «в качестве иностранного агента без уведомления об этом генпрокурора», будет освобождена в пятницу, 25 октября, ранее сообщал российский посол Анатолий Антонов.

Как передает CNN со ссылкой на Федеральное бюро тюрем, к настоящему моменту россиянка уже перенаправлена из американской тюрьмы в иммиграционный центр в штате Флорида. Ожидается, что в ближайшие часы Бутина будет депортирована обратно в Россию.

В конце апреля текущего года суд американского округа Колумбия приговорил россиянку Марию Бутину к 18 месяцам тюремного заключения за деятельность в интересах России в США. При этом осужденной зачли девять месяцев, которые она уже провела в заключении в ожидании вердикта.