Кремль заявил об отсутствии планов по блокировке связи из-за сообщений о бомбах

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал телефонный терроризм большой проблемой, которую должны решать эксперты.

«Мы с вами неоднократно становились свидетелями телефонного хулиганства и терроризма, которые фактически угрожают и вносят дискомфорт в жизни тысяч людей», – приводит «Интерфакс» слова представителя Кремля.

Вместе с тем Песков заверил, что никаких планов по блокировке связи со странами, с территории которых поступают ложные сообщения о минировании объектов в России, не существует. По словам пресс-секретаря, этот вопрос обсуждается на различных уровнях, однако никаких решений пока принято не было. Он подчеркнул, что выбирать конкретные способы борьбы с телефонным терроризмом должны специалисты.

Ранее Sobesednik.ru писал о том, что в Твери мужчину оштрафовали и приговорили к трем годам лишения свободы года с испытательным сроком в один год и шесть месяцев за ложное сообщение о минировании.