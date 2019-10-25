Централизация бухгалтерского учета не приводит к сокращениям в министерствах

Первые результаты централизации бухгалтерского учета в государственных структурах на примере Миннауки, Минпросвещения и Минвостокразвития не привели к ожидаемым результатам, сообщили «Коммерсанту» в Федеральном казначействе.

«Не все получилось с пилотными проектами, и какие-то аспекты учета мы решили оставить за пределами консолидации»,— сообщает замглавы казначейства Антон Дубовик.

В частности, отмечаются проблемы с планировавшимся сокращением на 10% численности сотрудников министерств. В Миннауки, образованном в 2018 году, вообще не планировали организовывать подразделение для бюджетного учета, в Минвостокразвития объясняют отсутствие планов по сокращениям тем, что «многие организационные функции останутся за министерством», а Минпросвещения вовсе не смогли предоставить данные по оптимизации. «КоммерсантЪ» отмечает, что во многих ведомствах функции казначейства дублируются для «дополнительного контроля операций». Казначейство на это предлагает установить общие требования к процедурам учета и адаптировать к ним методологию.

Кроме этого Дубовик сообщает о недоработках централизации, которые связаны с правовым регулированием и методическим и технологическим обеспечением. Для решения этих проблем закупят единое программное обеспечение и хотят закрепить в бюджетном законодательстве правовые основы централизованной модели учета, а в административном — разделить ответственность Федерального казначейства и ведомств за качество и своевременность учетных процедур.

В свою очередь, отмечаются и позитивные результаты преобразований. Среди них повышение прозрачности финансово-хозяйственной деятельности ведомств и улучшение финансовой дисциплины.