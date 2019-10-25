Беларусь получит кредит от Пекина и отрицает уже согласованный кредит от Москвы

Беларусь до конца года получит кредит от Китая в 3,5 миллиарда юаней (около 500 миллионов долларов), заявил министр финансов страны Максим Ермолович, подчеркнув, что Минск не ведет переговоров с Москвой относительно кредита в 600 миллионов долларов и не предоставлял по этому поводу никаких запросов.

«Мы не рассматриваем в качестве источника финансирования кредит правительства Российской Федерации и, собственно, не ведем переговоры по поводу этого кредита», — передаете его слова ИА «БелТа».

Он заверил, что «все основные элементы кредита [от КНР] согласованы» и на настоящий момент ожидается решение Банка Китая. При это он считает, что «необходимости в каких-то политических кредитах абсолютно нет».

При этом в конце февраля Ермолич заявлял, что между Россией и Беларусью происходит взаимодействие по поводу предоставления кредита на рефинансировании всей суммы платежей по кредитам РФ в 2019 году, а 1 апреля министр финансов РФ Антон Силуанов сообщил, что в соответствии с решением президента Путина Россия готова предоставить такой кредит.

Президент Беларуси Александр Лукашенко, в свою очередь заявил, что проведет переговоры с РФ по поводу транзита через её территорию нефти из Казахстана. Ранее в пятницу министр энергетики Казахстана Канат Бозумбаев сообщил, что договор по поставкам нефти в Беларусь согласован на «сто процентов».

«Мы договорились, что в ближайшее время проведем консультации с Российской Федерацией, поскольку транзит, если это будет возможно, казахстанской нефти будет осуществляться трубопроводным транспортом через территорию России. Думаю, договоримся», — приводит слова Лукашенко ТАСС