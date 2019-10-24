После трагедии с дамбами ожидается новая информационная атака?

Следующей темой, которая может быть использована в политической борьбе в Красноярске, грозит стать гибель людей на прииске.

Одной из главных тем последних месяцев в стране остается мусорная реформа. Необходимость решения назревших проблем в сфере обращения с отходами имеет, однако, и обратную сторону: вопросы экологии могут использоваться в том числе в политической борьбе.

Об одном из случаев, когда экологическая проблема оказалась неразрывно связана с политическим противостоянием, сообщает «МК». В Красноярске и Ачинске Красноярского края прошли общественные слушания, их темой стали получение комплексного экологического разрешения Красноярским алюминиевым заводом (КрАЗ) и строительство нового участка производства глинозема.

Как сообщается, мероприятие поставили под угрозу срыва действия общественников и экологов. По информации агентства «ИА Запад24», ряд из этих участников прибыли на слушания в Ачинске, проходившие на следующий день, из Красноярска.

«Слушания попытались сорвать приезжие участники из Красноярска. Были попытки оскорбить присутствующих организаторов, попытки сорвать регламент и крики. Накануне они теми же самыми способами пытались сорвать слушания в Красноярске», — информирует СМИ.

Между тем «МК» обращает внимание на политическое руководство «экологического бойкота» общественных слушателей. Одним из таких руководителей оказался депутат Законодательного собрания Красноярского края от «Патриотов России» Иван Серебряков. Отметим, деятельность «Патриотов России» в регионе традиционно связывают с авторитетным предпринимателем и политиком Анатолием Быковым, а Серебрякова «МК» называет ставленником Быкова, «под обаянием харизмы» которого находятся, «несмотря на бесконечные скандалы и отстранение политика за судимость, многие жители края».

Еще одним «хедлайнером протеста» издание называет экс-руководителя Счетной палаты Красноярского края Татьяну Давыденко. Свой пост она покинула в середине года, вскоре после скандального интервью журналисту Андрею Караулову и передаче «Момент истины», в котором обличала «лесную мафию» и региональные власти. Это, а также другие обличительные видеоролики на Youtube, позволило Давыденко «застолбить» за собой «зеленую повестку». При этом содержательная сторона видео вызывает вопросы, например в части приводимой в них статистики о процентах промышленных выбросов в городе.

Атаки Давыденко и других союзников Быкова неспроста обращены против краевых властей, отмечает «МК»: глава региона Александр Усс — первый с начала нулевых губернатор, который не опирается на политический и финансовый ресурс «Норильского никеля». Между тем Давыденко родом как раз из Норильска, ее карьера — «родом» из «Норникеля», а максимальных успехов на госслужбе (должности вице-главы региона) чиновница добилась в бытность губернатором Александра Хлопонина. Издание также напоминает о давнем акционером споре бенефициара «Норникеля» Владимира Потанина с Олегом Дерипаской и делает вывод: Татьяна Давыденко «просто могла занять определенную сторону в этом конфликте». А следующей острой темой, которая может быть использована в политической борьбе, может оказаться мусорная тема — и то «если общественникам и экологам хватит такта не использовать в своих целях трагедии, подобные гибели людей на прииске».

В этих условиях особое значение имеет соблюдение «информационной гигиены» и критическое восприятие информации, даже если она подается в популярном ключе критики «власти» и «олигархов» — а на практике грозит привести к социальной дестабилизации в регионе.